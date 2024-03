JUVENTUS WOMEN, BONANSEA VERSO IL RINNOVO

Il direttore Stefanoaveva annunciato in conferenza stampa che per coloro che hanno fatto la storia dellaWomen ci sarà sempre spazio ed una proposta di rinnovo contrattuale. Tra queste c'è sicuramente Barbara, protagonista della storia bianconera. Il suo contratto è in scadenza al termine della stagione attuale tuttavia, stando a quanto appreso dalla nostra redazione ci sarebbero margini per un ulteriore rinnovo.La numero 11 infatti, in città ha anche recentemente comprato casa. È ormai noto il suo forte legame ai colori bianconeri.ma le sensazioni sembrano essere positive. Il direttore Braghin sembra stia disegnando per BB11nelle prossime stagioni. La Juventus infatti diventerà quasi una squadra nuova, giovane ed avrà bisogno di alcune giocatrici esperte che accompagnino la crescita delle nuove leve. Trasmettendo loro esperienza ma soprattutto quelli che sono i valori della maglia bianconera. Tra queste veterane potrebbe anche esserci Barbara che potrebbe trovare meno spazio in campo ma una veste nuova, da leader.