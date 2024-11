LaWomen scenderà in campo alle 17.30 per la sfida di Coppa Italia contro l'Hellas Verona allo stadio della città scaligera. Chi però non sarà della partita è Arianna Caruso, nonostante proprio oggi sia il compleanno, la centrocampista infatti deve scontare una giornata di squalifica. Assenti anche Sara Gama e Cecilia Salvai alle prese con i rispettivi infortuni. A loro si aggiunge Martina Lenzini, sempre precauzionalmente, non ha recuperato ancora dalla botta rimediata con la Nazionale contro la Spagna. Rimasta a Torino anche Emma Kullberg alle prese con un attacco febbrile.