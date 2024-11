Juventus Women-Arsenal, la conferenza stampa di Max Canzi

La Juventus Women esce sconfitta a Biella dall'Arsenal. Il tecnico bianconero Maxha parlato in conferenza stampa. Queste le sue parole:"Alle ragazze ho detto che se due giorni fa ero fiero di loro ora le cose non cambiano. Non possiamo mai sbagliare l'atteggiamento e oggi è stato positivo, il risultato no ma l'atteggiamento era giusto. Sono fiero di loro. Abbiamo fatto degli errori su cui possiamo lavorare e rifarci in tempo breve. Risultato l'ho detto spesso, è l'unica cosa che conta. Purtroppo in questo sport perdere 1-0 o 4-0 non è la stessa cosa. Fa rabbia ma va accettato il verdetto del campo".- "L'atteggiamento era giusto. Abbiamo avuto delle opportunità importanti sullo 0-0. Due nitide e una ciclopica sull'0-1. Sapevamo che incontravamo una squadra di un livello altissimo quindi con grande rispetto"."Abbiamo incontrato una grande squadra che ha a disposizione una grandissima rosa. Sono riuscite a mantenere il livello altissimo, noi ci abbiamo provato e in Italia spesso fa la differenza. Quando giochi contro squadre di questo livello devi essere feroce e sfruttare le opportunità perchè poi puoi indirizzare la sfida diversamente. Le partite contro il PSG sono lo specchio di cosa sto dicendo"."Delle ferite he vanno rimarginate velocemente perchè abbiamo da giocare tra quattro giorni contro il Sassuolo e sarà importante e tra nove giorni giocheremo il ritorno di questa partita, dobbiamo analizzare bene gli errori e non commetterli più. Non dobbiamo buttare a mare tutto il lavoro fatto finora".