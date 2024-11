Juventus Women-Arsenal, la conferenza di Caruso

La centrocampista della Juventus Women Ariannaha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro l'Arsenal. Le sue parole:"Dal risultato direi che erano molto più forti ma la sensazione è che fino allo 0-2 eravamo in partita. Abbiamo avuto un calo mentale ma non fisico e su questo dobbiamo lavorare"."L'atteggiamento. Siamo una squadra che cerca sempre di entrare con l'atteggiamento giusto, loro sono molto forti e non abbiamo concretizzato le occasioni. Questo in partite cosi importanti fa chiaramente la differenza"."Penso sia normale che se giochi con un centrocampo a tre se più coperto. Noi però giochiamo uomo su uomo, avevamo dei riferimenti e cercavamo di fare il lavoro che il mister ci ha chiesto. Loro sono state molto brave nel fraseggio e ci hanno messe in difficoltà".