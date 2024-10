Juventus Women-Bayern Monaco, la conferenza stampa di Arianna Caruso

La centrocampista della Juventus Women Ariannaha parlato in conferenza stampa. Le parole:"Non l'ho rivisto, sul campo mi sembrava rigore. Possono sbagliare tutti, anche gli arbitri, nel caso fa parte del gioco"."Mi piace di più giocare nel centrocampo a tre. Bisogna mettersi a disposizione per quello che serve al mister, mi valorizza maggiormente un centrocampo a tre ma fino ad adesso ha funzionato a due quindi va bene"."Abbiamo preso due goal su palla inattiva, se penso a quanto sono state pericolose lo siamo state tanto anche a noi. Dobbiamo ripartire con tranquillità come abbiamo fatto fino ad ora"."Siamo tornate dove meritiamo di stare. Non è la sconfitta di oggi che cancella quanto fatto finora, sono certa che ripartiremo con il piede giusto":