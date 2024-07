Svolta vicina nel futuro di, portiere di proprietà della. Salvo colpi di scena, infatti, la classe 2000 - arrivata dall'Inter nel 2001 - è vicina al rinnovo di contratto con il club bianconero. Un passaggio formale al quale poi seguirà una cessione a titolo temporaneo. Proprio così, perché per Aprile sta prendendo sempre più quota l'ipotesi di un trasferimento in prestito alla, pronta ad accoglierla alle porte della stagione 2024/25. In tal senso, i prossimi giorni potrebbero essere quelli decisivi per concretizzare l'operazione sull'asse Torino-Genova.