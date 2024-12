DaDopo aver chiuso nel migliore dei modi il 2024, per la Juventus Women il nuovo anno inizierà con una bella sfida internazionale.A Vinovo, lunedì 6 gennaio alle ore 14:30, le bianconere affronteranno in un'amichevole di prestigio le francesi dell'Olympique de Marseille.Un test match di grande respiro per le nostre ragazze che andrà in scena, come detto, all'Allianz Training Center di Vinovo. La gara si disputerà a porte chiuse, con la possibilità di accedere al centro sportivo bianconero soltanto su invito.