L'attaccante della Juventus Women Amalieha parlato in conferenza stampa al termine della sfida contro il Valerenga. Le sue parole:"È davvero importante iniziare questa fase della Champions League con una vittoria, abbiamo molte partite nelle prossime settimane e abbiamo bisogno dei tre punti per continuare così. Tutte le partite sono difficili in questo girone, indipendentemente dall'avversario: è questa la direzione in cui sta andando il calcio femminile, non ci sono gironi facili e non ci sono partite semplice. Il Valerenga è un'ottima squadra, sono bravi sui calci d'angolo e nel fare i cross, hanno molte giocatrici alte e quindi li eseguono bene. Noi però abbiamo difeso molto bene".