Juventus Women, vigilia di Champions: l'allenamento LIVE

Lasi prepara alla seconda partita del girone di Champions League.hanno iniziato al meglio il cammino europeo vincendo all'esordio contro il Valerenga in trasferta per 1-0. Per la seconda sfida l'appuntamento è contro il Bayern Monaco tra le mura amiche. Match in programma domani alle 18:45.Come di consueto, allenamento di vigilia a Vinovo aperto per la prima parte del lavoro. Di seguito tutti gli aggiornamenti sull'allenamento della Juventus Women in preparazione al grande match contro il Bayern.Tutti gli aggiornamenti sull'allenamento delle bianconere.-Torello delle giocatrici.-Tornata in gruppo Lisa Boattin.-Iniziato l'allenamento della Juventus Women.- Assente Sara Gama che ha avuto un problema nell'allenamento di ieri e non si allena.