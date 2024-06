Il nome di Alishaè stato accostato fortemente alla Juventus Women negli ultimi giorni. La trattativa per portare l'esterna offensiva svizzera classe 1999 dell'alla Juventus sarebbe legata a quella per trasferire il compagno agli ordini di Thiago Motta. Infatti, al momento la trattativa è ferma, si sta lavorando per trovare un accordo tra Westone il club di Premier League. Se si troverà la soluzione si sbloccherà la trattativa, che sembrava inizialmente essere diretta verso la chiusura, a quel punto si sbloccherebbe anche il possibile approdo di Alisha Lehmann alla Juventus Women agli ordini di Max Canzi.