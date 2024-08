Juventus Women, le prime impressioni dopo il Servette



Quello che si può dire però dopo aver osservato da vicino la prima amichevole aperta della Juventus Women di Max Canzi è che. Già, quel sereno che era mancato nella scorsa stagione. "Il mister ci chiede di essere squadra" ha detto sorridendo Valentina, autrice di una rete e di un assist al suo esordio con le bianconere. Forse era proprio questo "essere squadra" ad essere mancato nella passata stagione che tanto aveva deluso.Una cosa è certa: il passato è alle spalle e bisogna guardare al futuro, che sembra avere tutti i presupposti per essere roseo.non lascia nulla al caso e svela: "Prendere goal da rimessa laterale non sta né in cielo né in terra", nonostante abbia appena vinto per 6-1. Non nasconde poi la felicità: "Mi è piaciuto, è stato quello giusto". Amaliepotrebbe essere esattamente la giocatrice che mancava alla Juventus Women, fa sorridere anche Max Canzi che scherza: "E' caduta nella pozione magica come Obelix" e si spera che questa pozione duri a lungo. Struttura fisica che colpisce tutti sugli spalti e che manda in confusione le avversarie. Fa sorridere anche, con la maglia infilata nei pantaloni, ara la corsia proprio sotto la tribuna occupata dai giornalisti e dai tifosi chiamando agli straordinari l'avversaria.Evaal ritorno in bianconero recupera moltissimi palloni. Elsaancora deve trovare le giuste geometrie, esattamente come Lindseyimpiegata da quarto di centrocampo in questo nuovo 3-4-3. Chiaraci mette pochi minuti a confezionare un assist al bacio per Valentina Bergamaschi che si inventa un super goal. Alishasta ancora entrando nel gioco della Juventus ma riesce comunque a mettere a segno la sua prima rete. La certezza è Cristiana Girelli: 23 secondi e la firma sul match, stesso smalto. Cosa emerge però è, la voglia di sperimentare, i, un clima. Un gruppo con nove volti nuovi che sta prendendo forma ma soprattutto, coesione.

