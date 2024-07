Ecco Alisha, è una nuova giocatrice della Juventus Women. Nel pomeriggio di ieri ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027 con il club bianconero. Accolta nella tarda mattinata di ieri da numerosi tifosi presenti all'esterno del JMedical la giocatrice in seguito all'ufficialità del suo approdo in bianconero ha immediatamente mandato un messaggio sui propri profili social. "Non potrei essere più felice" scrive Alisha, classe 1999, sul proprio profilo Instagram, accompagnata dalle sue prime foto in bianconero. Di seguito il post.