Juventus Women, occhi su Alessia Capelletti

Cambia il reparto portieri dellaWomen, l'unica conferma verosimilmente sarà quella di Pauline Peyraud-Magnin. Chi è in partenza è Ilaria, che in questa stagione in bianconero non è mai riuscita a scendere in campo (se non con la formazione primavera). Per lei la prossima stagione dovrebbe esserci il Parma, in Serie B.Per la porta della Juventus Women invece dovrebbe esserci Alessia. La numero 1 del Parma in questa stagione dovrebbe diventare il terzo portiere bianconero per la prossima stagione. Alessia ha un passato in Serie A, dove ora dovrebbe ritornare. Manca solo la firma.