Le prime parole di Abi Brighton alla Juventus

La Juventus Women si rinforza con l'arrivo di. La centrocampista proviene dal Vanderbilt University, e conferma il grande lavoro dell'area scout bianconera. La Juve infatti è stata l'unico club in Europa a inviare un rappresentante lo scorso novembre in Florida per seguire in loco le finali universitarie. Brighton, centrocampista classe 2002, ha svolto le visite al J|Medical proprio questa mattina insieme a Mathilde Harviken , difensore che arriva dale che abbiamo visto con la Norvegia contro l'Italia di Soncin.Di seguito il comunicato della Juventus: 'La Juventus Women è felice di accogliere in squadra un volto nuovo: si tratta della statunitense Abi Brighton che da oggi, mercoledì 8 gennaio 2025, è una giocatrice bianconera. Classe 2002, di ruolo centrocampista, Abi lascia gli Stati Uniti e si trasferisce in Italia legandosi al nostro Club fino al 30 giugno 2027. Nata a Beaufort – nel South Carolina –, arriva alla Juventus direttamente dall'Università di Vanderbilt, situata nel Tennessee e più nello specifico a Nashville, e arriva con un curriculum di tutto rispetto. Soltanto prendendo in considerazione quest'ultima stagione, infatti, Brighton è stata una delle protagoniste della sua squadra, per di più con la fascia da capitana al braccio.Fisicamente strutturata, Abi è – come detto – una centrocampista che vanta importanti abilità tecniche, in particolare a livello difensivo, e uno dei suoi punti di forza è l'efficacia nei contrasti. In sintesi: caparbietà, intensità e spirito da combattente sono tre qualità che le si addicono alla perfezione. Si tratta indubbiamente di un rinforzo prezioso sulla linea medianaper Massimiliano Canzi, una giocatrice con caratteristiche complementari a quelle delle sue nuove compagne di squadra. Un innesto cercato e voluto intensamente dal Club dopo un intenso lavoro di scouting in questi mesi. Benvenuta alla Juventus, Abi, ci vediamo in campo!'È tutto molto bello. Le persone sono straordinarie: tutti sono stati così accoglienti e calorosi, il che ha reso il passaggio molto più semplice. Ho sempre voluto giocare all'estero e non ho mai pensato che avrei avuto un'opportunità come quella di giocare per la Juventus. Quando è arrivata l'offerta non ho avuto dubbi, con la storia di questo Club, lo stile di gioco. È quello che cercavo. Voglio imparare il più possibile. Questa è la mia prima volta in una squadra professionistica e poter imparare dallo staff tecnico e dalle mie nuove compagne è una grande opportunità e qualcosa che attendo con impazienza'.'Sono una calciatrice con buone abilità tecniche, mi sento a mio agio con il pallone tra i piedi e allo stesso tempo – come ho imparato all’Università di Vanderbilt – so utilizzare bene il fisico sul rettangolo verde. Rispetto alla mia esperienza al college, in questa nuova avventura mi aspetto un livello molto alto nelle diverse competizioni da cui poter imparare tantissimo'.'Mio nonno giocava a baseball e indossava il 33, così come mio fratello da calciatore. E io porto avanti la tradizione: dopo l’università anche qui ho scelto questo numero'.





