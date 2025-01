Abi Brighton e Mathilde Harviken al JMedical

Tempo di visite mediche per. Centrocampista la prima, difensore centrale la seconda, le due giocatrici sono arrivate poco fa al J|Medical, dove si sottoporranno ai controlli di rito prima della firma con laDue colpi importanti, di livello e di prospettiva, per la squadra femminile bianconera, che come quella maschile ha dovuto fare i conti di recente con alcuni infortuni pesanti come quelli di Sara Gama, Cecilia Salvai ed Estelle Cascarino. A breve arriveranno dunque le ufficialità dei due acquisti.