Juventus, come sostituire Weah?

Inizia in emergenza la Juventus. Un infortunio che terrà Timothyai box per almeno dieci giorni. Salterà quindi la sfida contro l'Hellas Verona e quella contro la Roma, che ha tutta l'aria di essere un big match. Viene però spontaneo chiedersi:Dato che a ricoprire il ruolo di ala sulla corsia di destra era l'unico in rosa al momento.Weah era partito decisamente bene in questa stagione agli ordini di Thiago Motta, a coronamento delle buone prestazioni anche la rete di ieri sera ma poi una serata dolce con retrogusto amaro, l'infortunio. La soluzione al momento più accreditata per sostituire l'americano sembra essere l'impiego di Andrea Cambiaso nel ruolo. Il giocatore infatti è dotato di grande rapidità, dribbling e spinta sulla corsia. Attenzione però anche all'emergente Samuel Mbangula che potrebbe essere impiegato anche nel ruolo di Weah. Thiago Motta al lavoro per trovare la soluzione congeniale verso le due sfide.





