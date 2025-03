Koopmeiners criptico sui social: "Tante cose positive questa settimana"

Getty Images

Teun Koopmeiners è stato impegnato in Nations League con l'Olanda. Il centrocampista bianconero ha segnato su calcio di rigore contro la Spagna e sarà a disposizione diper la seduta di allenamento con tutto il gruppo. La Juventus ha cambiato allenatore da pochi giorni e si trova ad affrontare una sfida molto importante. Il cambio in panchina ha inevitabilmente segnato la squadra, che ha già iniziato a lavorare in parte con il nuovo allenatore. Anche se non ha ancora cominciato a lavorare con Tudor, anchesarà uno dei giocatori che più dovrà rilanciarsi dopo un'annata fin qui davvero complicata.

Il messaggio di Koopmeiners sui social

Il centrocampista olandese ha commentato la settimana appena cominciata con un post sul proprio profilo Instagram. Non è però passato inosservato il messaggio con cui ha accompagnato le foto con la maglia dell'Olanda: Koopmeiners ha infatti scritto "Tante cose positive da prendere da questa settimana".Un messaggio criptico, che può riferirsi alla rete segnata con l'Olanda e alla settimana passata con i compagni in Oranje, ma il dubbio è lecito: l'ex Atalanta voleva togliersi qualche sassolino dalla scarpa?