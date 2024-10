Juventus, ecco quando potrebbe tornare Weah

La Juventus sta ricaricando le pile in occasione della sosta nazionali. Dopo l'1-1 con il Cagliari alcuni giocatori bianconeri sono partiti per la, mentre altri sono rimasti alla Continassa e hanno continuato ad allenarsi. Anche gli infortunati non sono partiti, con la speranza di recuperare al più presto per i prossimi impegni. Tra questi c'è anche, e le sue condizioni stanno migliorando, come riportato da Sky Sport.L'esterno ha recuperato l'infortunio alla caviglia e salvo sorprese dovrebbe riuscire a recuperare per la prossima giornata di Serie A