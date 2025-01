Juventus, Vlahovic va via? La cifra per non fare minusvalenza

AFP or licensors

In questi giorni di grandi cambiamenti,lancia un messaggio a Dusan, sottolineando di volere "più qualità che quantità". Lo ha lasciato persino in panchina contro il Bruges, mentre Kolo Muani si fa notare negli allenamenti. Intanto, il DS Cristiano Giuntoli è a Londra per discutere di mercato con i principali club inglesi. Ma quanto vale realmente Vlahovic? A livello contabile, il suo valore attuale, soglia minima per evitare minusvalenze. Tuttavia, la Juventus chiederebbe almeno 50 milioni. Una cessione a gennaio, sebbene improbabile, costringerebbe i bianconeri a trovare subito un sostituto. Lo riporta Tuttosport.