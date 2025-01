Juventus, Vlahovic torna ad allenarsi in gruppo. Le ultime su Conceicao

AFP via Getty Images



Vlahovic torna in gruppo

La Juventus sta preparando con attenzione il suo prossimo impegno con il Milan, e le ultime notizie sugli allenamenti offrono segnali a metà. Se da un lato c'è ottimismo per il ritorno di Dusan, dall'altro non mancano le preoccupazioni per Francisco, che ha lavorato a parte, ma sul campo.Un’importante novità arriva proprio da Dusan, che dopo essere stato costretto a fermarsi per un affaticamento muscolare, ha finalmente preso parte all'allenamento completo con il resto del gruppo. La sua presenza in campo è un segnale positivo, soprattutto in vista del prossimo appuntamento cruciale contro il Milan.



Conceicao ancora ai margini

L'attaccante serbo, che ha avuto un inizio di stagione altalenante anche a causa di infortuni, sembra aver recuperato pienamente, e potrebbe essere convocato per la sfida di sabato.Dall'altro lato, non arrivano buone notizie per Francisco. L'esterno portoghese ha infatti continuato a seguire un programma differenziato, allenandosi a parte. La sua condizione continua a essere monitorata, ma non è ancora chiaro quando sarà pronto per tornare a disposizione di Thiago Motta.