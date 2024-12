Dusantorna a far discutere. Nella partita contro il Bologna, l'attaccante della Juventus non ha trovato la rete, ma ha avuto un ruolo decisivo fornendo l'assist per il gol del 2-2 firmato da Mbangula. Un contributo che ha generato opinioni contrastanti tra i principali quotidiani sportivi, evidenziando ancora una volta come la sua prova sia stata un mix di momenti di fatica e sprazzi di qualità. Per il Corsera è rigenerato dall'assist. Il giornale riconosce a Vlahovic il merito di aver inciso nel momento decisivo: "Si rivede dopo un mese e ci mette un bel po’ ad accendersi. Ma rifinisce l’azione del pari". Prende 6, come per il Corsport: "Tocca più palloni del solito, impreciso e alla ricerca della condizione, ma l’assist per Mbangula è pesante. Buon rodaggio verso il City".