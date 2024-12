Vlahovic Juve, il messaggio social

È solo da un grande amore che, come spesso accade, possono nascere le incomprensioni e gli scontri più accesi. È il caso, questo, della crepa che si era aperta nel rapporto tra l’anima più calda del tifo della Juventus , che ha casa nella Curva Sud dello Stadium, e Dusan Vlahovic . Si era aperta ed è stata prontamente chiusa, ricucita per tornare più forte di prima."Un gesto isolato non cancella il passato, da noi sei stato sempre rispettato. Juventus, DV9 e ultras uniti fino alla fine!". Questo lo striscione esposto ieri all’esterno della Curva Sud e lungo il tragitto percorso dal pullman bianconero prima di fare il suo ingresso nell’impianto. Oggi la risposta social di Vlahovic che ripubblica lo striscione e aggiunge: “Grazie a tutti i tifosi per il supporto”.