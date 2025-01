Vlahovic, tra le parole di Motta e i fatti c'è un abisso di delusioni. E la fascia è la punta dell'iceberg

AFP via Getty Images

Si è detto tanto, e forse non poteva essere altrimenti. La brutta sconfitta contro ilha aperto, o forse ha solo dilatato, una crepa che ha un aspetto veramente complesso da ricucire. Dall'atteggiamento alla questione infortuni, la serata di Champions League è stata ancora una volta la fotografia di tante difficoltà . E la mancanza di stabilità, di (almeno) una certezza a cui aggrapparsi, è emersa anche dalla scelta di cambiare un'altra volta il capitano:è stato il settimo giocatore a indossare la fascia, e nonostante lo statunitense si stia dimostrando una pedina molto importante per la Juventus, questo può essere un segno di grande debolezza, e forse qualcosa in più. E non solo nel gruppo, ma anche nei singoli. Uno in particolare, con la

Vlahovic Juve, per Motta il serbo non è un leader

Tra i sette capitani di questa stagione, non c'è. Già, l'unico attaccante 'puro', almeno fino all'arrivo di Kolo Muani, non ha indossato la fascia. E per il serbo la delusione non ha fatto altro che alimentarsi, costruirsi dentro di sé, ma ci torniamo. Thiago Motta ha sempre speso delle belle parole per lui davanti alle telecamere, eppure a livello concreto ha espresso concetti molto distanti, quasi opposti:è sceso in campo da titolare pochi giorni dopo l'ufficialità, mentre Dusan si è accomodato più volte in panchina per scelta tecnica dal ritorno di. E per tornare alla fascia da capitano, non è di certo passata inosservata la scelta di preferirgli, anzi. E alla fine, quasi paradossalmente, il momento di Vlahovic non è così diverso da quello della Juventus:che, al momento, appare davvero lontana.





