Dusanè determinato a riscattarsi. La sua estate è tinta del colore della rivalsa, un sentimento non nuovo per l'attaccante della Juventus, che a soli 24 anni ha già dimostrato di essere un perfezionista mai incline ad accontentarsi. Le ultime stagioni, sia a livello individuale che collettivo, avrebbero potuto andare molto meglio e Vlahovic ne è consapevole.L'attaccante serbo è uscito con il morale a pezzi dall'ultimo Europeo. Tre partite giocate, due tiri in porta e nessun gol segnato. La sua Serbia è stata eliminata già nella fase a gironi, nonostante il format del torneo offrisse un pass per gli ottavi di finale a quasi tutte le partecipanti. Un'esperienza deludente che ha lasciato Vlahovic con la voglia di dimostrare il suo vero valore.