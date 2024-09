Juventus, l'obiettivo di Vlahovic

è pronto a volare. Dopo la doppietta contro il Verona con cui ha rotto il ghiaccio, l'attaccante bianconero punta a ripetersi subito anche nel big match di oggi contro la, confermando la versione di sé mostrata nelle prime due uscite stagionali: un giocatore nuovo, rilanciato dalle idee offensive di Thiago Motta, che lavora più vicino alla porta avversaria, che lega e accompagna la manovra ma che può anche occuparsi più strettamente del suo "core business", i goal appunto.Pur essendo solo un classe 2000, inoltre, in questo nuovo corso Dusan sta vestendo i panni del leader, del trascinatore per un gruppo giovane, che vuole costruire qualcosa di importante. La rivoluzione compiuta dalla Juventus sul mercato, del resto, non può che agevolare il serbo, che dunque pensa in grande come scrive Il Corriere dello Sport: l'obiettivo, ora, è quota 30 reti stagionali, poco meglio del suo record di 29 raggiunto nel 2021-22 tra la Fiorentina (20) e la stessa squadra bianconera che ora vuole riportare in alto (9).





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui