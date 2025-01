Atalanta-Juventus: Vlahovic non ce la fa

Lasi prepara ad affrontaredomani, ma ci sono alcune notizie che potrebbero cambiare la lista dei convocati di. Dopo le ultime valutazioni, un altro giocatore rischia di essere escluso dalla trasferta in terra bergamasca, aggiungendosi alla lista degli indisponibili che già comprende alcuni elementi chiave.non ce la fa a recuperare in tempo e, nonostante gli sforzi per essere a disposizione, sembra destinato a non far parte della squadra che affronterà l’Atalanta. Non ci sono ancora comunicazioni ufficiali riguardo alla sua condizione, ma si va verso questa situazione.Situazione che non fa che aggiungersi alla lunga lista di giocatori che stanno affrontando infortuni, creando un po' di apprensione in casa Juventus. La trasferta contro l'Atalanta, infatti, si preannuncia come una sfida delicata, con il tecnico Motta che dovrà fare affidamento su chi sarà in grado di essere al massimo, nonostante i numerosi problemi fisici che affliggono il gruppo.