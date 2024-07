E' scattato il conto alla rovescia per rivederedi ritorno in magliae, per la prima volta, agli ordini del suo nuovo allenatore, ovvero Thiago Motta. L'attaccante serbo, attualmente in vacanza dopo l'avventura a Euro 2024 con la maglia della Serbia, non si sta facendo cogliere impreparato. Tutt'altro. Come si evince da quanto postato sul proprio profilo Instagram, il classe 2000 si sta già allenando per presentarsi già tirato a lucido in vista della preparazione estiva da affrontare con la maglia della Juventus.