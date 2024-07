Foto e autografi con i tifosi per #Vlahovic, alla partenza da Caselle pic.twitter.com/1XdtB7EEql — ilBiancoNero (@ilbianconerocom) July 20, 2024

Tra i giocatori più acclamati dai tifosi accorsi a Caselle per un saluto alla squadra prima della partenza per la Germania, c'era ovviamente. L'attaccante serbo, subito dopo l'arrivo presso lo scalo torinese, si è intrattenuto con un gruppo di tifosi concedendosi ad alcuni scatti e firmando diversi autografi. Il tutto in un clima di grande entusiasmo ed euforia per questa nuova stagione della Juventus che sta per iniziare a tutti gli effetti.