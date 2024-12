Vlahovic Juve, cosa può succedere adesso

Vlahovic Juve, il mercato

Rumorosa, netta, brutta da vedere., è rottura con i tifosi che l’hanno duramente contestato dopo la partita con il Venezia, è rottura dopo le sue risposte polemiche fatte di parole difficili da cogliere e gesti abbastanza eloquenti per spiegare la situazione. Scene brutte da vedere perché segnano lo scontro interno all’ambiente, una tifoseria che non si riconosce nella squadra che scende in campo: scene che arrivano solo a dicembre con una stagione ancora tutta da giocare.E adesso, tutti gli occhi e le orecchie puntate ancora su Dusan Vlahovic. Scriverà qualcosa? Come sarà accolto al suo ritorno all’Allianz Stadium? L’impressione è che se ne possa uscire in un sol modo: se le parti riconosceranno il reciproco nervosismo, se nessuno si dimostrerà particolarmente permaloso, tanto da non fare la benchè minima marcia indietro e provare a incollare insieme i cocci della serata appena trascorsa. Altrimenti, se la rottura dovesse essere insanabile, auguri a tutti: come si potrebbe andare avanti?La contestazione e la rabbia di Vlahovic sono un tassello in più nel mosaico che racconta il futuro dell’attaccante serbo. Un tassello che ci si ritrova a sorpresa tra le mani ma che è essenziale per arricchire l’immagine. L’attaccante è, molto semplicemente, un giocatore fuori budget per il nuovo progetto bianconero improntato sulla sostenibilità. Sempre molto semplicemente: senza rinnovo con adeguamento dell’ingaggio – al ribasso, ovviamente -, le strade si separeranno. In questo senso, ad oggi, nessuna trattativa è ancora entrata nel vivo.In questo contesto, quanto successo ieri sera sembra poter accelerare un processo che, in realtà, da tempo appare avviato: la separazione tra Vlahovic e la Juventus. Lo accelera al punto che viene da domandarsi se il destino non possa accorciare i tempi: il numero 9 può partire già a gennaio? Molto difficile, quasi impossibile. Certo, il mercato ha più volte insegnato che tutto è possibile: Vlahovic arrivò nella finestra invernale come un colpo di teatro; ne servirebbe uno altrettanto impattante per portarlo via da Torino.