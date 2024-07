Il centravanti che Thiago Motta ha proposto nel suo Bologna l’anno scorso era un regista offensivo. Zirkzee si abbassava spesso e volentieri in mezzo al campo per impreziosire la manovra e consentire i vari inserimenti dei compagni, riferisce Gazzetta.it. "Con il nuovo allenatore, Dusan Vlahovic dovrà comunque adeguarsi ad altre dinamiche: possibile che giocherà meno sulle palle alte, altrettanto facile che venga servito meglio.cLa Juve di Thiago Motta farà il grosso per le vie centrali, l’intuito del serbo nello spazio più diventare un’arma letale contro qualsiasi difesa, e in qualunque competizione andrà a giocare la Juve il prossimo anno. I nuovi equilibri possono esaltare dunque il centravanti, motivo per cui - probabilmente - Dusan, che è cosciente di quanto il club abbia puntato su di lui in questi anni, non vuole perdere altro tempo per calarsi totalmente nella nuova realtà tecnico-tattica."