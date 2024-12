Juve come Real, Barcellona e Arsenal

Lainterrompe la preoccupante striscia di pareggi e torna a vincere in campionato, dopo un mese e mezzo di digiuno, piegando 2-1 ilultimo in classifica all'U-Power Stadium. Decisive ai fini del risultato sono state le reti di Weston McKennie e di Nico Gonzalez, firmatari dei tre punti, importantissimi per rimanere agganciati al treno Champions e che consentono ai bianconeri di raggiungere un traguardo di prestigio nella storia del club torinese, eguagliato solamente da pochissime squadre.Secondo quanto raccolto dai dati Opta, la Juventus ha ottenuto la sua 1700ª vittoria in Serie A, considerando la prima divisione nazionale dei maggiori cinque campionati europei solo Real Madrid, Barcellona e Arsenal hanno raggiunto questo traguardo dal 1929/30.





