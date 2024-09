Lapuò vincere la? Secondo l'algoritmo di Opta no. O meglio, ha solo l'1,1% di possibilità, più del Milan (0,4%) ma meno dell'Atalanta (1,7%) fresca di trionfo in Europa League. La percentuale più alta relativamente alle squadre italiane è quella dell', nella top 3 assoluta con il 10,9% di chance. La favorita per la vittoria finale è il Manchester City (25,3%), alle cui spalle si trova il Real Madrid campione in carica con il 18,2%, come riporta Tuttosport. La Juve, come noto, inizierà il proprio cammino nella competizione martedì sera in casa contro il PSV Eindhoven.