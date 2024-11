Il Lille è senza dubbio il club del momento in ottica mercato, grazie alle sue performance in Champions League e al recente pareggio per 1-1 contro la Juventus. Oltre a stelle consolidate come Jonathan David e Ayyoub Bouaddi, già al centro dell’attenzione, un nuovo talento ha fatto parlare di sé: Edon Zhegrova, protagonista assoluto della sfida di martedì e ora oggetto di interesse, soprattutto per la Serie A.Dopo il match, in cui ha servito l’assist per l'1-0 di David, Zhegrova ha rilasciato un’intervista a Gianlucadimarzio.com dove ha espresso il suo desiderio di giocare un giorno in Serie A, con un occhio di riguardo per il Milan, squadra che porta nel cuore. “Mi piace il calcio italiano, seguo sempre i club principali come il Milan e la Juventus. In Kosovo ci sono tanti tifosi di Milan, Inter e Juve. Serie A? Perché no? Mi piace tanto il Milan, I like Milan,” ha dichiarato, ricordando un camp rossonero che fece da bambino nel suo paese natale.