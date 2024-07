Alexisè stato uno dei protagonisti nelle recenti partite della sua squadra, dimostrando un ottimo stato di forma. Nella gara contro il Rapid Vienna, è stato uno dei migliori in campo, e ha confermato le sue qualità anche contro il Manchester City di Pep Guardiola, offrendo buoni spunti e prestazioni convincenti., ex giocatore del Bologna, ha dimostrato di essere in una fase molto positiva della sua carriera. Le sue performance nelle ultime partite hanno attirato l'attenzione, mettendo in evidenza la sua versatilità e abilità. È stato in grado di adattarsi a diverse posizioni sul campo, un fattore che lo rende un elemento prezioso per qualsiasi allenatore.Nel post-partita, l'allenatore Paulo Fonseca ha elogiato apertamente Saelemaekers, esprimendo il desiderio di trattenerlo nella squadra. "Alexis è un giocatore che mi piace molto per la sua qualità. È uno di quelli che tutti gli allenatori vogliono avere, perché può giocare in molte posizioni. Ha fiducia, mi piacerebbe che restasse", ha dichiarato Fonseca. Queste parole rappresentano un chiaro segnale di fiducia e un riconoscimento del valore di Saelemaekers.