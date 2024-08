Ferdiè pronto a lasciare ilper intraprendere una nuova avventura in Premier League con il Brighton & Hove Albion. L'affare è ormai prossimo alla conclusione, con il trasferimento che dovrebbe concretizzarsi nelle prossime ore.Nonostante i tentativi di José Mourinho di convincere il Fenerbahce a trattenere il promettente terzino sinistro turco, classe 1999, e l'interesse anche di Juventus e altri club di Premier League, il Brighton ha battuto la concorrenza. Secondo le ultime indiscrezioni fornite dal noto esperto di calciomercato internazionale Fabrizio Romano, i Seagulls hanno finalmente raggiunto un accordo per l'acquisto di Kadioglu, versando al club turco una cifra di 30 milioni di euro.L'investimento è significativo e sottolinea la fiducia riposta dal Brighton nel giovane difensore, che ha catturato l'attenzione grazie alle sue prestazioni durante gli Europei 2024 in Germania con la maglia della sua Nazionale. Kadioglu, che si è messo in mostra per le sue capacità difensive e offensive, si prepara ora a trasferirsi in Inghilterra.Il giocatore ha espresso un forte desiderio di unirsi al progetto del Brighton e ha già concordato le condizioni personali con il club, firmando un contratto quinquennale fino al 2029. Questo weekend, Kadioglu sarà in viaggio verso l'Inghilterra per completare le visite mediche e firmare ufficialmente il nuovo accordo.