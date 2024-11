Nicolò, al debutto con l'Italia, parla così dopo il match della Nazionale con il Belgio."Sono molto felice per il mio esordio e per la vittoria della squadra. Il Belgio non è un avversario facile, questo non era un campo facile e sono molto contento. Il mister da quando sono arrivato mi ha mostrato grande fiducia, mi lascia abbastanza libero. Mi ha dato qualche indicazione tattica per far sì che capissi meglio cosa fare in campo, ma la fiducia che sento da parte del mister è molto importante e lo ringrazio".