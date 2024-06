L'affare per portare a Torino Alishaa Torino è alle battute finali. Si sta infatti chiudendo la trattativa tra Juventus ed Aston Villa per portare a Thiago Motta il fidanzato di Alisha, il centrocampista brasilianoLuiz. Se per il centrocampista si prospettano visite mediche in Brasile con un medico della Juventus che volerà oltre oceano per permettergli le visite prima della firma discorso diverso per Alisha. La classe 1999 pronta a diventare una nuova giocatrice della Juventus Women svolgerà le visite mediche a Torino al. Qualche dettaglio da limare e potremo vedere Alisha a Torino.