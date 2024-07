Durante il Training Camp in Germania, alcuni giocatori della Juventus hanno avuto modo di visitare alcuni spazi decisamente suggestivi dell'HQ Adidas a Herzogenaurach. Tra questi: l'Archivio, l'Athlete Service, l'Innovation Lab e il Promo Shop di Adidas. E proprio durante il tour guidato presso l'Archivio Adidas, una delegazione di calciatori bianconeri ha avuto modo di visionare e di toccare con mano alcuni cimeli storici: dai palloni utilizzati ai Mondiali, come ad esempio quelli vinti dall'Italia nel 2006 o quelli impiegati a Messico 1986, sino ai tantissimi modelli di scarpe Adidas che hanno scritto la storia del brand tedesco. E proprio mentre la guida illustrava a Vlahovic un paio di Adidas retrò con un'insolita striscia adesiva sulla parte superiore, l'attaccante serbo ha scherzato: "Gatti avrebbe bisogno di questo. Se potete farlo per le sue prossime scarpe il pallone non gli scapperà via". Il tutto condito dalle risate generali.