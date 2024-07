Juventus, vice Vlahovic: gli obiettivi

Idea Kalimunedo

. Questo il piano di Cristiano Giuntoli. Scenario comunque non così semplice perché prima di tutto appunto serve la cessione del polacco. Milik ha un contratto in scadenza nel 2026 e sta recuperando dall'infortunio subito ad Euro2024. Per questo non è andato in ritiro con la Juventus.Per quanto riguarda l'eventuale nuovo "vice" Vlahovic, Giuntoli monitora con attenzione il mercato estero, specialmente quello dei giovani futuribili, ma già pronti per certi livelli QUI il suo profilo ). Beier è un calciatore che, riferisce Tuttosport, piace molto a Thiago Motta proprio perché atipico e in grado di ricoprire più ruoli. Il problema semmai è il prezzo, dettaglio non da poco considerando che la base d’asta di Beier si aggira sui 40 milioni.Sempre all'estero, un'altra idea del direttore tecnico bianconero, scrive TS, è Arnaud Kalimuendo. Stesso anno (classe 2002), stesso ruolo e più o meno prezzo simile di Beier. Kalimunedo, attualmente impegnato nella Francia Olimpica, nell'ultima stagione al Rennes ha segnato 11 goal tra Ligue 1 ed Europa League, fornendo 4 assist.

