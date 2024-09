I possibili vice Vlahovic

vuole riprendersi la. Anzi, deve farlo per non rischiare di perdere il suo posto in squadra con il mercato di gennaio, quando il club potrebbe anche iniziare a metterlo in discussione qualora non offrisse garanzie come vice di. In estate, infatti, la Vecchia Signora ha scelto consapevolmente di non andare a caccia di un'alternativa al serbo per concentrarsi su altri obiettivi, puntando sul polacco nonostante i problemi fisici che lo hanno costretto ai box anche in questo inizio di stagione. Ora, insomma, dipende tutto da lui.Nell'attesa di eventuali valutazioni di mercato (per cui nei giorni scorsi è tornato alla ribalta il nome di), secondo La Gazzetta dello Sport la Juventus ha quattro possibili candidati in rosa al ruolo di centravanti, oltre a Vlahovic e Milik:, subentrato proprio al posto del classe 2000 nel match di domenica contro la Roma,, che in carriera ha giocato spesso in quella posizione, e volendo anche, che invece lo hanno fatto sporadicamente. E poi c'è anche la curiosa suggestione…, punta "per caso" allo Schalke 04.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui