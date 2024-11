Laarchiviato il pareggio di Lille in Champions League si prepara a tornare in campo, sabato sera alle ore 20.45 i bianconeri di Thiago Motta giocheranno il derby della Mole all'Allianz Stadium di Torino. Chi è reduce da due maglie da titolare consecutive è Teunche sembra essersi lasciato alle spalle il problema alla costola che lo ha lasciato ai box per qualche settimana. Il centrocampista olandese potrebbe ottenere una maglia da titolare anche nel derby contro i granata ma c'è ancora tempo per sciogliere gli ultimi dubbi.