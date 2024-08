Juventus, quali colpi di mercato potrebbero chiudersi in fretta?

Manca poco all'esordio in Serie A della, sfida in programma lunedì sera alle ore 20.45 contro il Como. La Vecchia Signora però al momento è ancora un cantiere aperto, mancano ancora dei rinforzi per regalare a Thiago Motta una rosa competitiva e completa. Cosa si aspetta però il tecnico ed anche la dirigenza bianconera dal mercato verso l'esordio in campionato?Con ogni probabilità potrebbe essere già a disposizione di Thiago Motta il difensore del Milan classe 2000 Pierre, la trattativa è alle battute finali e manca soltanto il sì del giocatore che potrebbe arrivare nelle prossime ore. Nella lista dei desideri della dirigenza bianconera ci sarebbe anche l'intenzione di regalare a Thiago Motta anche Teun. Come ormai noto: accordo con il giocatore già raggiunto, manca quello tra Juventus e Atalanta ma i dialoghi proseguono alla ricerca della fumata bianca. Per l'esterno offensivo invece i tempi potrebbero rivelarsi più lunghi ma dovrebbe comunque concludersi l'affare entro la chiusura del mercato, un innesto dovrebbe arrivare anche in quel ruolo.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui