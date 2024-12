Juventus-Venezia, le parole di Savona a DAZN

Prima della partita tra Juventus e Venezia,ha parlato ai microfoni di DAZN, commentando il momento dopo la vittoria di Champions League e l'amicizia con Nicolussi Caviglia.'La partita di mercoledì ci ha dato consapevolezza e fiducia nei nostri mezzi cerchiamo di preparare ogni partita al meglio per vincere e portare i 3 punti a casa'.'Hanno caratteristiche diverse e son due giocatori formidabili, io faccio il mio e cerco di dare il contributo alla squadra.'Ho un bellissimo rapporto con lui, abbiamo iniziato ad Aosta partendo con la navetta fino ad arrivare al settore giovanile della Juventus, per me è un grande amico quindi è bellissimo incontrarlo su un campo di questo tipo'





