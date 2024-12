Il rischio che deve evitare la Juventus contro il Venezia

Il pericolo di un calo di tensione o di un approccio mentale sbagliato non dovrebbe sussistere, se non altro perché la voglia di riscatto è tanta dopo le delusioni dei tanti pareggi consecutivi. Più insidioso potrebbe essere il rischio tattico per lache, ormai archiviata la bella vittoria contro il Manchester City, si appresta ad affrontare ilin campionato, ancora all'Allianz Stadium.Come analizza Tuttosport, infatti, la squadra lagunare, 15^ in Serie A per possesso palla con una media del 45,6%, aspetterà gli avversari compatta, lasciando loro ilma cercando di chiudere ogni spazio per poi puntare a colpire in ripartenza. La Juventus, invece, dovrà fare la partita che vuole fare, per cui lavora dal primo giorno di ritiro, ma che non sempre le riesce molto bene: contro il Venezia, in sostanza, dovrà mantenere il dominio del pallone e dimostrare agli almeno 36mila spettatori dello Stadium di saperlo sfruttare, a differenza di quanto ha fatto in altre occasioni in cui, nonostante un possesso superiore al 60%, la vittoria non è arrivata (ne sono testimonianza i pareggi contro Empoli, Napoli, Cagliari, Parma, Lille e Lecce).



