Al termine di, Hansè stato premiato come MVP del match, riconoscimento meritato per la grande prestazione offerta. Il centrocampista, tornato a Torino da ex dopo aver militato nella Juve, ha dimostrato tutto il suo valore con una prova di alto livello. Ironia della sorte, proprio contro la sua ex squadra, Nicolussi Caviglia è stato protagonista in mezzo al campo, distinguendosi per personalità, qualità tecniche e capacità di gestione del gioco. Una serata speciale per il giovane giocatore, che ha saputo lasciare il segno e convincere tutti con una performance solida e di grande intensità.