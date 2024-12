Se, come abbiamo visto, le pagelle del giorno dopo dividono i quotidiani, lo stesso si può dire della moviola. Non una partita difficile da interpretare e dirigere, ma Juventus qualche episodio arbitrale l’ha offerto. E sulle decisioni di Giua e di tutta la squadra dei fischietti non tutti i moviolisti la pensano esattamente allo stesso modo. In particolare, gli episodi finiti sotto la lente di ingrandimento sono il goal annullato a Yildiz e il rigore fischiato nel finale per tocco di braccio di Candela del Venezia.