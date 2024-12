Juventus-Venezia, le probabili formazioni

Dove vedere Juventus-Venezia

Dopo l'impegno dilariprende il cammino in campionato dove la vittoria manca da più di un mese e i bianconeri sono reduci da tre pareggi consecutivi con Milan, Lecce e Bologna. Obbligatorio tornare a vincere quindi per la squadra di Thiago Motta che ospita il. I ragazzi di Di Francesco si trovano ultimi in classifica. Di seguito le probabili formazioni di Juve-Venezia e dove vedere il match in Tv e in streaming.Ci sarà qualche cambio di formazione per la Juventus rispetto all'undici di partenza contro il Manchester City. Thiago Motta dovrà ancora fare a meno di Cambiaso, con Danilo quindi confermato sulla sinistra. Scelte obbligate per il tecnico in difesa. Torna invece a disposizione Nico Gonzalez che però partirà fuori. Qualche novità è prevista sia a centrocampo che in attacco.La partita traverrà trasmessa da DAZN: per vederla in tv bisognerà scaricare l'app di DAZN su una smart tv compatibile o su console Playstation o XBox, oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o TIMVISION Box.In alternativa, sarà possibile vederla anche su Sky ai canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport (251) o in streaming su NOW.