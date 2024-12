L’unico giocatore dell’attuale rosa della Juventus che vanta almeno un gol in Serie A contro il Venezia è Teun. L’olandese segnò contro i veneti il 30 novembre 2021, durante il 4-0 dell’Atalanta, quando vestiva ancora la maglia nerazzurra. Koopmeiners, protagonista nell’ultima giornata di campionato grazie al gol contro il Bologna, non riesce ad andare a segno in due partite consecutive di Serie A dallo scorso marzo. Questa potrebbe essere l’occasione perfetta per lui di interrompere questa “pausa” e lasciare ancora il segno. Il centrocampista olandese è infatti sempre più decisivo per la squadra bianconera con le sue prestazioni.