Juve-Venezia, i numeri di Koopmeiners

Minuti: 66'

Tocchi44

Passaggi precisi 27/31 (87%)

Passaggi chiave 3

Cross (prec.) 5 (2)

Passaggi lunghi (prec.) 1 (1)

Tiri in porta: 0

Duelli a terra (vinti) 4 (0)

Possessi persi 9

Una prestazione decisamente sottotono per Teunin. Il centrocampista della Juventus non è riuscito ad alzare il livello della sua prestazione né quello della squadra, risultando spesso fuori dal ritmo della partita. In una gara che richiedeva maggiore personalità e incisività, Koopmeiners è apparso in difficoltà, poco lucido nelle scelte e mai decisivo nelle giocate offensive o difensive. La sua mancanza di leadership si è fatta sentire, lasciando la squadra senza una guida a centrocampo. Una partita opaca e priva di spunti per l’olandese, che non è mai riuscito a essere determinante nei momenti chiave.