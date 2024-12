Juventus-Venezia, le parole di Giuntoli a DAZN

Il direttore tecnico della Juventusè intervenuto ai microfoni di DAZN durante il pre-partita di Juventus-Venezia, commentando diversi aspetti della rosa bianconera.'Mi aspettavo delle difficoltà, la squadra è nuova e con un modo di fare calcio differente. Non contavo di avere tante assenze in tutte le partite. proveremo in tutti i modi a invertire una tendenza'.'Stimo molto il mister che non vuole alibi, però quando una squadra conta dai 7 ai 9 assenti per due mesi e mezzo credo che gran parte del demerito sia dovuto a questo'.'Lui è arrviato insieme a Danilo fuori condizione e hai atto fatica all'inizio, quando ha giocato da titolare non ha giocato cosi male come viene dipinto. Ora è tornato: nel calcio si fa velocemente a bruciare tutto e tutti, lui è molto importante e ha qualità, quindi lo aspettiamo'.'Questa è una volontà del club, credo che ci stiamo riuscendo facneodli giocare tanto e spesso, è un nuovo inizio e siamo contenti del loro operato'.